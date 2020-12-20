لميس الحديدي تكشف توقيت بدء التطعيم بلقاح كورونا

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كشفت الاعلامية لميس الحديدي، أن إجتماعًا ينعقد الآن لوضع خارطة الطريق لتوزيع اللقاح الصيني، يضم كافة مؤسسات الدولة، ومن المتوقع أن تحصل مصر حتى نهاية ديسمبر على نصف مليون جرعة من مصل السينافارم الصيني.



وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء الأحد، قائلة: "تحديد إعتماد اللقاح الصيني يعتمد على بيان اللجنة العلمية، وإعلانه في إستخدام طواريء..محدش هياخد التطعيم ده غير بعد الاعلان العلمي الواضح عنه من اللجنة العلمية المصرية يفيد بإعتماد اللقاح للطواريء ".



وحول موعد بدأ التطعيم قالت: " غالبًا سيبدأ التطعيم نهاية الاسبوع المقبل، أو الايام الاخيرة في هذا الشهر شهر ديسمبر وهناك نظريتين داخل اروقة الحكومة، إما أن يبدا التطعيم تدريجيًا ورأي أخرى يرى ضرورة وصول النصف مليون جرعة المنتظرة نهاية الشهر بإجمالي 250 ألف شخص، لكن الراي الاخر يرى ضرورة أن نبدأ في التطعيم للاطقم الطبية من الاطباء والممرضين، ثم الصف الثاني من اصحاب الامراض المزمنة".

