أستاذ صدر: 4 سلالات من كورونا بمصر.. والبريطانية لم تصلنا (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني، إن هناك 4 سلالات من فيروس كورونا في مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السلالة الجديدة من كورونا المكتشفة في بريطانيا لم تصل لمصر حتى الآن، مثمنا من أهمية ارتداء الكمامة في الوقت الحالي لمنع دخول السلالة الجديدة إلى مصر.

ولفت الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني، إلى أن هناك حالة من التراخي بسبب عدم اهتمام المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن زيادة العدوى بفيروسات الجهاز التنفسي سواء بكورونا أوغيره في الشتاء متوقعة منذ فترة مبكرة لأن هذه الفيروسات تنشط في الأوقات الباردة.

واستطرد الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني، أن التطعيم بلقاح كورونا لا يستهدف من أصيبوا بالعدوى من قبل ولكن يستهدف المهددين بزيادة مضاعفات أعراض فيروس كورونا.

وأشار إلى أن مضاعفات كورونا خاصة في حالات الإصابة الشديدة والمتوسطة مثل التهاب الجهاز التنفسي أو تجلطات الرئة تصيب كبار السن أو حاملى الأمراض المزمنة.

وواصل رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني، أن الرقم المسجل عالميا بالوفيات جراء فيروس كورونا من 2 إلى 5 %.

وأكد أن الطبيب المتخصص في أمراض الصدر يمكنه تشخيص الإصابة بكورونا دون عمل المسحة ولكن يتم عملها لأبعاد مجتمعية وليست تشخيصية وإثبات تعافي المريض من الفيروس.

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