فرايبورغ يفوز على هيرتا برلين برباعية في الدوري الألماني

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
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اكتسح فريق فرايبورغ ضيفه هيرتا برلين 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الألماني.


على ملعب شوارزوالد ستاديون، سجل لأصحاب الأرض كل من فينشينزو جريفو (ق7)، وإرميدين ديميروفيتش (ق59)، ومانويل جولدي (ق67)، ونيلس بيترسن (ق90+4) من ركلة جزاء.


بينما أحرز البلجيكي دودي لوكيباكيو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة (52).


وبهذا الفوز، رفع فرايبورغ رصيده من النقاط إلى 17 في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد برلين عند 13 نقطة في المركز الـ14.

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