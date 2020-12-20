"بسبب كورونا".. فرنسا تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
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أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا لمدة 48 ساعة، بسبب الانتشار السريع لسلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قررت الحكومة الألمانية، تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا بشكل رسمي، بدءًا من منتصف الليلة، بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة، المكتشفة مؤخرا في المملكة المتحدة.

وأعلنت السلطات البلجيكية، في وقت سابق من اليوم، أنها ستعلق الرحلات الجوية وحركة القطارات من وإلى بريطانيا، على خلفية تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في لندن وعدد من مناطق إنجلترا.

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