"الصحة" تحذر: فيروس كورونا قابل للتحور بشكل غير متوقع (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن فيروس كورونا من الفيروسات القابلة للتحور لأي مدى بصورة غير متوقعة لدى أي احد في العالم، مشيرة إلى أن الوزارة منذ أول لحظة في اعداد الأبحاث مع شركات الادوية التي تقوم بأعداد اللقاحات، كانت تتحدث معهم حول هذه النقطة.

وتابعت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، ان هناك جزئية في الفيروس أقل حدة في التحور، واللقاح سيقوم بتغطية هذا الامر وفقًا لردود الشركات المعنية بصناعة اللقاحات حول هذه النقطة، مشيرة إلى أن تقنية التطعيم غير النشط تصلح للوقاية من الفيروس بعد تحورها، لأنها تشمل كل الفيروس.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 324 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106481 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 611 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 124891 حالة من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و7069 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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