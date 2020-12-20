طلاء واجهات عقارات شارعي "المشروع والحرية" في القاهرة

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أعلنت رئاسة المنطقة الشرقية بالقاهرة، قيام سكان شارعي "المشروع والحرية" بنطاق حي المطرية، بطلاء واجهات العقارات هناك.



وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن ذلك يأتي في إطار أعمال التطوير والمحاور الجاري تنفيذها فى منطقة المطرية بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



يذكر أن محافظة القاهرة بالتعاون مع حي المطرية، قد حصرت سكان شارع المشروع، تمهيدا لنقلهم لوحدات تابعة لها، وذلك في إطار إنشاء محور مروري بالمنطقة، يساهم في سيولة مرورية بنطاق المطرية ومحيطها.