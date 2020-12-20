طلاء واجهات عقارات شارعي "المشروع والحرية" في القاهرة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلنت رئاسة المنطقة الشرقية بالقاهرة، قيام سكان شارعي "المشروع والحرية" بنطاق حي المطرية، بطلاء واجهات العقارات هناك.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن ذلك يأتي في إطار أعمال التطوير والمحاور الجاري تنفيذها فى منطقة المطرية بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يذكر أن محافظة القاهرة بالتعاون مع حي المطرية، قد حصرت سكان شارع المشروع، تمهيدا لنقلهم لوحدات تابعة لها، وذلك في إطار إنشاء محور مروري بالمنطقة، يساهم في سيولة مرورية بنطاق المطرية ومحيطها.

أخبار تهمك

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ يوم

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ ساعتين

باتشيكو لا يُمانع من رحيل مدافع الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

والتر بواليا علي رادار الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تألقه.. الاتحاد يحسم موقفه من عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يحدد أولى صفقاته القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ 40 دقيقة

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الحليم علي يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار باتشيكو بشأن رحيل مصطفى محمد والتجديد لساسي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:14 م

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

11:59 ص

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

08:34 م

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

05:30 م

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز