استشاري: تبيض الأسنان لا يصلح لهذه الفئات (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور أحمد عز الدين، استشاري الأسنان والتركيبات الثابتة، إن من يعاني من التهاب اللثة أو المرأة الحامل أو أي طفل صغير لا يصلح له تقنية تبيض الاسنان، لانه ستؤثر عليه بالسلب.

وتابع "عز الدين"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، ان البنات التي تريد تبيض أسنانها قبل الفرح، عليها أن تقوم بزيارة طبيب الاسنان قبل الفرح بـ6 أشهر، لعلاج أي مشكلة في الاسنان خلاف التبيض،

ولفت إلى أن هناك إمكانية لإجراء حشوات تجميلية للوصول إلى ابتسامة جيدة، مشيرًا إلى أن التبيض ينعكس بشكل جيد للغاية على شكل الابتسامة.

أخبار تهمك

ليفربول يحدد أولى صفقاته القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تألقه.. الاتحاد يحسم موقفه من عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ يوم

والتر بواليا علي رادار الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

باتشيكو لا يُمانع من رحيل مدافع الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الحليم علي يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار باتشيكو بشأن رحيل مصطفى محمد والتجديد لساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ ساعتين

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:14 م

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

11:59 ص

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

08:34 م

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

05:30 م

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز