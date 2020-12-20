استشاري: تبيض الأسنان لا يصلح لهذه الفئات (فيديو)

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قال الدكتور أحمد عز الدين، استشاري الأسنان والتركيبات الثابتة، إن من يعاني من التهاب اللثة أو المرأة الحامل أو أي طفل صغير لا يصلح له تقنية تبيض الاسنان، لانه ستؤثر عليه بالسلب.



وتابع "عز الدين"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، ان البنات التي تريد تبيض أسنانها قبل الفرح، عليها أن تقوم بزيارة طبيب الاسنان قبل الفرح بـ6 أشهر، لعلاج أي مشكلة في الاسنان خلاف التبيض،



ولفت إلى أن هناك إمكانية لإجراء حشوات تجميلية للوصول إلى ابتسامة جيدة، مشيرًا إلى أن التبيض ينعكس بشكل جيد للغاية على شكل الابتسامة.

