استشاري يحذر من تقنية تبيض الأسنان بالإضاءة والسبب (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور أحمد عز الدين، استشاري الأسنان والتركيبات الثابتة، إن التبيض لا يضر الأسنان بشكل عام، ولكن تقنية تبيض الاسنان من خلال الاضاءة منعت، لأنها تؤدي الى أثار جانبية عند تجربتها أكثر من مرة على المدى الطويل.

وتابع "عز الدين"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، ان من يتناول القهوة أو السجائر بشكل كبير، لن يستمر معه التبيض أكثر من شهرين او ثلاثة على حد الأقصى، مضيفًا أن تقنية تبيض الاسنان في الشارع ليس احترافي، ومن الممكن أن يجرى لحضور حدث ما، ولكنه شيء طارئ.

ولفت إلى أن تبيض الاسنان في المولات خطر، وقد يضر بالأسنان على المدى الطويل، خلاف أن الادوات التي تستخدم للتبيض تكون في بعض الاحيان غير معقمة.

كما أشار استشاري الأسنان والتركيبات الثابتة، إلى أن الحل الوحيد للحفاظ على لون الاسنان هو غسيل الأسنان بشكل مستمر، وتغير فرشة الاسنان كل شهرين، وزيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر، وهناك إمكانية لتبيض بشكل آمن تمامًا.

وأوضح أن التبيض عبارة عن تفاعل كيمائي من خلال وضع جيل معين على الأسنان لتبيض الاسنان، وهناك الكثير من الأنواع، وهو هام جدًا لتبيض الاسنان التي تم حشوها من خلال العصب، خاصة أن لونها يتغير مع الوقت بسبب قلة تغذية الضرس نتيجة موت العصب.

ولفت إلى أن هناك تقنية لتبيض الاسنان من خلال الضوء، وهذه التقنية وقفت في الخارج، وهناك تقنية أخرى من خلال تبييض الاسنان من خلال الليزر، وهناك تقنية اخرى من خلال تبيض الاسنان دون أي ضوء، وهذا الأكثر تمامًا، وهناك امكانية لتبيض الأسنان في المنزل وضع الجل على الاسنان بشكل يومي لمدة 14 يومًا، وهذا يعطي نتيجة جيدة جدًا، ولكنه يعيبه طول الوقت.

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