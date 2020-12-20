"الديهي" لـ إبراهيم منير: "معركتكم مع الشعب وليس النظام.. والمتغطي بالأمريكان عريان"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إبراهيم منير، مرشد جماعة الإخوان في الخارج، طالب خلال مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدم مساعدة ودعم مصر ماديًا ومعنويًا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن إبراهيم منير استبعد فكرة إدراج واشنطن الإخوان جماعة إرهابية؛ لكون أمريكا ستحتاج لهم خلال الفترة المقبلة، معربًا عن استعداد الجماعة للجلوس للحوار مع النظام المصري بشروط من بينها الإفراج عن المعتقلين –على حد قوله-.

وتابع "الديهي" مخاطبًا "إبراهيم منير": "أنتو مين اللي عايزين تتحاورا مع الدولة المصرية، هو أنتو حزب سياسي، ولا دولة داخل الدولة، معركتكم ليست مع النظام الحاكم، وإنما مع الشعب المصري الذي قتله وحرقتوا بعض أفراده، وتحاولوا تشويه بلده في الخارج، أنتوا محكوم عليكم بما أنتم فيه الآن نتيجة نواياكم السيئة، أنتو بتستقووا بمين، المتغطي بالأمريكان والأوروبيين القارة العجوز عريان".

وشدد، على أن الإخوان انتهكوا حرمات الله ويفعلوا أشد مما فعله الخوارج بأي عصر، مؤكدًا أننا ضد الدين السياسي، ومن يربط هذه الفئة الباغية الحاقدة بالدين يرتكب خطيئة.

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