وصول محول كهربائي سعة 500 وات لتأمين التغذية الكهربائية بينبع الصناعية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
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شهدت منطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية بينبع الصناعية بالسعودية اليوم, وصول أكبر المحولات الكهربائية سعة 500 ميجا وات والمُصنَّع من قبل شركة Hyosung بدولة كوريا الجنوبية لمشروع تصميم وإنشاء محطة كهرباء توزيع رئيسية - 16P بمنطقة التوسع الصناعي المُنفَّذ من قبل شركة سيمنس السعودية المحدودة، وتبلغ قيمة المشروع 244 مليون ريال وبنسبة إنجاز 58,52%.

ويعد المشروع ضمن تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بطاقة استيعابية 1000 ميجا وات، ويخدم منطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية بالمدينة.

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