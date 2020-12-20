توفى أثناء حوار صحفي.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة محمد رضا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد رضا، أشهر معلم بتاريخ السينما المصرية بفضل سلسلة من الأدوار الذى لعبها خلال مسيرته.

قدم محمد رضا، مئات الأدوار فى السينما والإذاعة والمسرح والتلفزيون ومنها أفلام:" عماشة في الأدغال، البحث عن فضيحة، انت اللي قتلت بابايا، العتبة جزاز، معبودة الجماهير، 30 يوم في السجن، الزواج على الطريقة الحديثة، الراجل ده هيجنني، العايقة والدريسة، سيد قشطة،شادر السمك، الراقصة والطبال، البيه البواب، وغيرها.

كما قدم العديد من المسلسلات التلفزيونة ومنها:" علي بيه مظهر، نجم الموسم، الزنكلوني،مواقف ساخرة، ألف ليلة وليلة، كيف تخسر مليون جنيه، يوميات ونيس، ساكن قصادي، عماشة عكاشة وغيرها.

كما قدم للإذاعة العديد من المسلسلات أشهرها:" شنطة حمزة، رضا بوند"، ووصل نجاحه إلى إنتاج أعمال تحمل ومنها فيلم "رضا بوند"، ومسلسل "قهوة المعلم رضا".

ظل يعمل حتى أخر يوم في حياته يعاني من بعض الأمراض المزمنة التي تعايش معها، وأثناء تصوير مسلسل ساكن قصادي، في نهار شهر رمضان عام 1995، كان صائمًا، وبعد انتهاء التصوير عاد إلى المنزل وكان أبنائه جميعا تزوجوا.

كان ابنه حسين يزوره، وأصر أن يبقى ليفطر معه ومع والدته ومع عبير ابنة ابنته الراحلة.

بعد الإفطار اتصل به صحفي من إذاعة القناة لإجراء حوار، وأثناء المكالمة نادته حفيدته فلم يرد وسقطت السماعة من يده، فصرخت وأسرع ابنه حسين ليجد والده قد فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة، وأصيب الجميع بحالة ذهول وصدمة وكان هذا في 21 رمضان الموافق 21 فبراير من عام 1995

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