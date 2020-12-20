أستاذ علم أوبئة: التغير في سلالة كورونا ليس في الخصائص الأساسية للفيروس (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، رسالة طمأنة بخصوص ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا في انجلترا، مشيرًا إلى أنه يتم الآن دراسة هذا التحول الجديد في الفيروس.

وقال "عنان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن التغيرات الحالية لفيروس كورونا لم تثبت حدوث تغييرات في الخصائص الأساسية للفيروس.

وأشار إلى أن التغير في الخصائص الأساسية من الممكن أن تجعل اللقاح غير ذو جدوى، ولكن لم يستدل على هذا الأمر حتى الآن ومازال الأمر في طور الدراسة.

وأوضح أنه من المؤكد أن هناك ارتفاع ملحوظ في وتيرة أعداد الإصابات في العالم كله ومن بينها مصر، لافتًا إلى أن الأرقام المعلنة ليست نهائية وهناك أرقام أكبر بكثير خارج التقرير اليومي لوزارة الصحة.

وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مستطردًا "علينا أن نأخذ إجراءات قبل ما نضطر نلاقي نفسنا مضطرين إلى الإغلاق".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 324 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106481 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 611 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 124891 حالة من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و7069 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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