موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

وضع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض الشروط يريد أن تتوافر في المهاجم، الذي يسعى المارد الأحمر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى مسؤولي النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر، قبل بطولة كأس العالم للأندية.

ويعد الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، أبرز العناصر المرشحة بقوة للتعاقد مع القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الشتوي.

ويسعى الأهلي لضم مهاجم أجنبي قوي خلال الفترة المقبلة، خوفًا من فشل ضم سيرينو، بسبب مغالاة ناديه بشأن القيمة المالية.

وطلب موسيماني التعاقد مع مهاجم سوبر يملك معدل تهديفي عالي، ويجيد أيضًا اللعب في مركز الجناح، والذي يعاني منه الفريق خلال الفترة الماضية.