تنتشر بين الشباب.. سلالة كورونا الجديدة شرسة و أسرع في نقل العدوي بنسبة 70% (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ الباثولوجي ببريطانيا، إن فيروس كورونا شهدت طفرة في بريطانيا منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب من بريطانيا مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد"، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا واسعة الانتشار والعدوى بنسبة 70% مقارنة بالسلالة القديمة".

وأضاف أن أعراض سلالة كورونا الجديدة نفس الأعراض القديمة وربما تكون أقل وهذا ما سيتم التأكيد عليه خلال الأيام المقبلة حيث إن عمر اكتشاف السلالة الجديدة لا يتجاوز أسبوعا.

وأشار إلى أنه يتم عمل تحليل البي سي ار لمصابي كورونا ويتم معرفة المصاب انتقلت له العدوى من أي سلالة وذلك من خلال الحمض النووي للفيروس.

ولفت إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بصورة أكبر بين فئة الشباب وهو ما فسره ارتفاع الحالات المصابة تزامنا مع عودة الدراسة.

واستطرد: أن بريطانيا في انتظار المرحلة الرابعة من الإغلاق شبه الكامل للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا بالسلالة الجديدة.

وأردف الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ الباثولوجي ببريطانيا، أن اللقاحات الجديدة فعالة ضد فيروس كورونا، موضحا أن بريطانيا منعت الطيران عن جنوب شرق إنجلترا بسبب السلالة الجديدة من كورونا.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الحليم علي يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار باتشيكو بشأن رحيل مصطفى محمد والتجديد لساسي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ 38 دقيقة

ليفربول يحدد أولى صفقاته القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ يوم

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

بعد تألقه.. الاتحاد يحسم موقفه من عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو لا يُمانع من رحيل مدافع الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

والتر بواليا علي رادار الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:14 م

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

11:59 ص

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

08:34 م

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

05:30 م

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز