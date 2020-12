أرت دي إيجيبت تنظم زيارة لأطفال المدارس الحكومية لمنطقة الأهرامات بهدف رفع الوعي بالتراث الثقافي المصري

Advertisements



نظمت آرت دي إيجيبت، المتخصصة في تنظيم المعارض الفنية والثقافية زيارة لأطفال المداس الحكومية بمنطقة الجيزة إلى الأهرامات وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو في مصر، وDatifa المتخصصة في تنظيم الرحلات الثقافية للأطفال، في إطار برنامج التوعية الثقافية لإشراك مجتمع منطقة هضبة أهرامات الجيزة في تنظيم معرض "الأبد هو الآن" “Forever Is Now”، والمقرر افتتاحه في 23 أكتوبر 2021 عند هضبة أهرامات الجيزة.





ويهدف البرنامج الذي تنظمه أرت دي إي إيجيبت إلى إشراك المجتمع المحيط في عملية تنظيم معرض "الأبد هو الآن"، ورفع درجة الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال بأهمية التراث الثقافي المصري، وكيفية الحفاظ عليه فضلا عن تنمية قدراتهم الفنية.





وتقول نادين عبد الغفار مؤسس أرت دي إيجيبت: "أعلننا خلال الفترة الماضية أننا في أرت دي إي إيجيبت سنقوم بعدد من الفعاليات على مدار عام وحتى انعقاد معرض "الأبد هو الآن" بهدف رفع درجة الوعي بأهمية التراث المصري، وبالفعل ننظم اليوم زيارة ل 80 طفل من المدارس الحكومية المصرية من سن 10 إلي 12 سنة إلي منطقة الأهرامات لتعريفهم بالمنطقة وأهميتها، وحرصنا أن تكون الأنشطة التي يقوم بها الأطفال مناسبة لسنهم لذلك وزعنا علي الأطفال كتب الفنانة هالة صاروفيم صاحبة مشروع "كان ياما كان" والتي تقدم من خلال مجموعتها" مصر حلوة وطعمة" قصص مستوحاة من التراث المصري وأبطالها شخصيات كرتونية تحكي تفاصيل يومية وتطرح من خلالها قيمة ثقافية وحياتية مهمة للأطفال".





وأضافت "عبد الغفار": " تربط معارض آرت دي إيجيبت بين الفنون المصرية القديمة والحديثة، ومعرضنا الرابع "الأبد هو الآن" ””Forever Is Now، سيكرم ذكرى النحات آدم حنين وهو أحد أهم وأبرز النحاتين في العالم العربي، وهذا الفنان تسببت زيارة إلي المتحف المصري وهو في سن الثامنة إلي تحول كبير في حياته وقادته لأن يكون أحد أهم الفنانين في العالم العربي، لذلك نهتم في أرت دي إيجيبت بتقديم أنشطة ثقافية للأطفال والتي نجدها قد تؤثر علي مستقبلهم وطريقة نظرتهم للتراث الثقافي والفني المصري".





ومن جانبها قالت الدكتورة غادة عبد الباري أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو:" نحرص على رعاية مبادرات المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي تتماشي مع سياسة واستراتيجيات اليونسكو ومنها مبادرة أرت دي إيجيبت لإخراج كتاب مصر حلوة وطعمة الذى يشرح بطريقة جذابة للأطفال تراث حضارتهم الفرعونية، ويلقى الضوء على أحد المواقع المصرية الهامة والمسجلة في قائمة التراث العالمي وهو الأهرامات من الجيزة إلي دهشور، وهذا النشاط يتسق مع برنامج "تعليم التراث العالمي لليونسكو" الذى بدأ كمشروع خاص لليونسكو عام 1994 بهدف منح الشباب فرصة المشاركة في حماية تراثهم الثقافي فضلا عن حماية التراث العالمي والترويج له".





وصرحت چويل فرح، المؤسس والعضو المنتدب ل DATIFA “: منذ بداية عملنا كانت مهمتنا تنشئة جيل من المصريين يفتخرون ويحبون تاريخ وثقافة بلادهم، وهو ما جعل جميع البرامج التي نطورها تتضمن تقديم المواد التعليمية للأطفال بطريقة ممتعة، ويشرفنا اختيارنا كشريك في هذا المشروع ونتطلع إلى العمل مع UNESCO وArt D’Egypte في مشاريع مماثلة مرة أخرى في المستقبل".



ويعد معرض "الأبد هو الآن" “Forever Is Now” هو المعرض الفني الأول في تاريخ هضبة الجيزة الممتد على مدار 4500 عاما، والذي يعرض خلاله الفنانين المعاصرين من جميع أنحاء العالم أعمالهم مع الخلفية الأثرية لأهرامات الجيزة. وهو ما يظهر التأثير العالمي العميق لمصر القديمة، واستمرارية هذا التأثير من خلال الفنون الثقافية المعاصرة، والإبداع في خلق أعمال تثير الخيال لتظل مصدرا لإلهام الفنانين عبر التاريخ، حيث يعد المعرض هو الأول من نوعه ويمثل مزجا بين التراث القديم والفن المعاصر عند أقدم وآخر ما تبقى من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، والذي بقي حتى اليوم ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.