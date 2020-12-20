تعاون جديد بين اتحاد الغرف التجارية وجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة





استقبل المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة EABA لمناقشة سبل التعاون المشترك لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري الافريقي ودعم الصادرات المصرية من خلال فتح اسواق تصديرية جديدة الي الدول الافريقية المختلفة .





جاء ذلك اليوم في حضور احمد الوسيمي نائب اول رئيس غرفة القاهرة وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة ومحمد الفولي رئيس لجنة الصناعة بالجمعية والمهندسة صوفي الديهي نائب رئيس لجنة التجارة الدولية والعلاقات الخارجية بالجمعية.





وقال المهندس ابراهيم العربي إن السوق الافريقي واعد ويجب الاستفادة منه بالشكل الذي يحقق زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك خاصة في ظل خطة الدولة لرفع معدلات الصادرات المصرية لمعظم الدول من اهمها الدول الافريقية وان اتحاد الغرف التجارية يسعي الي التعاون مع كافة الجهات التي تدعم الخطة التنموية للدولة .





وتوقع رئيس اتحاد الغرف التجارية ان يكون التعاون المشترك بين الجانبين مثمر في المرحلة القادمة في ظل الاستفادة من خبرة كل منهما وعلاقاته وتطويع ذلك لخدمة بلدنا واقتصادها القومي خاصة ان التوجه في الفترة الاخيرة إلي أفريقيا ولذلك سيكون التعاون مع الجمعية مفيد وخلال السبل الحديثة والتكنولوجية التي اصبحت هي اساس التقدم والتنمية.





وقال الدكتور يسري الشرقاوي إنا نسعي بالتنسيق معا من خلال اتفاقيات التعاون المشترك والانشطة والفاعليات التي تخدم دعم مجتمع المال والاعمال المصري والافريقي بشكل يضمن ويؤكد خطواتنا الجادة نحو دعم الاقتصاد والتبادل التجاري المشترك باليات وايديولوجيات حديثة.





واقترح "الشرقاوي" اعادة البعثات الي الدول الافريقية من جديد لتنمية العلاقات مع مختلف الدول وهو ما رحب به رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بما يحقق الهدف الاسمي وهو نتائج ايجابية لهذا التعاون المثمر الذي يستهدف المصلحة العامة.