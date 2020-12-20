داعية: "جماع الزوج لزوجته جبر خواطر"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن السيدة حفصة عندما قالت على السيدة صفية ينت حيي: " يا بنت اليهودي" بسبب الغيرة، بكت السيدة صفية رضي الله عنها، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بجبر خاطرها.

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد،: "لما مراتك تبكي خدها في حضنك، وامسح دموعها زي ما النبي عمل" لافتَا إلى ان النبي قام بمخاصمة السيدة حفصة بسبب هذه الواقعة لمدة3 شهور".

وأضاف أن الرجل يحصل على ثواب عند الجماع بزوجته، وعند اطماعها، متابعًا: "جماع الزوجة واطعماها من جبر الخواطر".

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