محامي أحد المتهمين في قضية فتاة ميت غمر يلجأ للمجلس القومي للأمومة والطفوله لمتابعة موكله في محبسه نفسيًا واجتماعيًا

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صرح احمد عصام الشهابى المحامى عن المتهمين في القضية المعروفة بواقعة فتاة ميت غمر بقيامه بتقديم بلاغ إلى الى المجلس القومى للامومة والطفولة عن الطفل" محمد ق ف ق" يطالب خلاله بتوجيه أوجه الدعم للطفل المتهم فى القضية.





وقال الشهابي ان طلبه لموكله الذي يبلغ من العمر 16 عاما، وياتي طبقا للنصوص المقررة بقانون حماية الطفل، بتوجيه أوجه الدعم من المتابعة النفسية والاجتماعية وتقديم كافة كافة سبل الدعم للطفل المحبوس احتياطيا على ذمة القضية



وأكد المحامي انه على الفور تم إخطار مكتب الطفل بمحافظة الدقهلية بورود البلاغ وجارى متابعة القضية والحالة.





يشار ان مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية شهدت واقعة تجمهر شباب حول فتاة ترتدي ملابس مثيرة، وعرفت الواقعة إعلامية "بفتاة ميت غمر.



وحررت الفتاة العشرينية ياسمين محمود العزب، وشهرتها "بسنت حطبة"، 23 سنة، الطالبة بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والمقيمة بمدينة ميت غمر بالدقهلية وصاحبة الواقعة الشهيرة إعلاميا "بفتاة التحرش بميت غمر"، محضرًا بقسم شرطة ميت غمر اتهمت خلاله الشباب بالتحرش بها لفظيا وجسديا ولمس مناطق حساسة من جسدها



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مركز ميت غمر من ياسمين محمود العزب وشهرتها "بوسة حطبة"، 23 سنة، طالبة بكلية الزراعة بعين شمس ومقيمة بمدينة ميت غمر، تؤكد فيه تعرضها للتحرش الجماعى من قِبل مجموعة كبيرة من الشباب أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر مساء الخميس الماضى.





وبتشكيل فريق بحث وتفريغ الكاميرات بالشارع، تم تحديد هُوية 7 شباب وهم "عبد الله. أ"، و"علي. م"، و"أحمد. س"، و"محمد. ه"، و"محمد. ص"، و"مصطفى. ه"، و"محمد. ق"، وتتراوح أعمارهم ما بين 17 إلى 19 عامًا.





وكشفت كاميرات المراقبة وشهود العيان أن الفتاة كانت تسير بملابس شبه عارية بشارع بورسعيد، وفور مشاهدتها سار خلفها عدد كبير من الشباب يتجاوز عددهم الـ 200 شاب لمعاكستها ثم تطور الأمر إلى لمس أجزاء من جسدها، وتحول المشهد إلى تظاهرة ومشادات بين الشباب المتحرشين وآخرين حاولوا إنقاذها وإخراجها من المكان.



وقررت نيابة قسم ميت غمر، حبس 7 شباب 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحرش بالفتاة وفعل فاضح في الطريق العام.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3994 إداري قسم شرطة ميت غمر لسنة 2020.



وتقدم 5 محامين كهيئة للدفاع عن المتهمين ببلاغ اتهموا فيه الفتاة بالتحريض على الفسق لقيامها بنشر صور وفيديوهات فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"إنستجرام"، مما أثار الشباب تجاهها أثناء سيرها بالشارع.