مجلس الدراسات العليا بجامعة الفيوم يوافق على إنشاء وحدة لمتابعة المبعوثين

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برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عَقد مجلس الدراسات العليا والبحوث جلسته رقم (١٦٣) بحضور السادة أعضاء المجلس الموقر وذلك اليوم الأحد.





صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن المجلس وافق على إنشاء وحدة لمتابعة المبعوثين بالجامعة وإعداد اللائحة الخاصة بها وجاري مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد اللائحة.



وأضاف سيادته أنه تمت الموافقة على قيد وتسجيل عدد 82 دارس ودارسة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه بكليات الجامعة المختلفة، وأيضا الموافقة على تسجيل بعض أعضاء الهيئة المعاونة ببرامج الدراسات العليا خارج الجامعة، وذلك في حالة عدم وجود التخصص الدقيق داخل جامعة الفيوم، وتقوم الجامعة بسداد كافة الرسوم الدراسية لأعضاء الهيئة المعاونة المسجلين خارج الجامعة.



كما ناقش المجلس مقترح إتاحة فرصة للطلاب لأداء التدريب الميداني خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 شريطة أن يكون التدريب الميداني هو المقرر الوحيد الذي رسب به الطالب أو لديه مقرر آخر بالفصل الدراسي الأول فقط بما يؤدي لتخرج الطالب في دور يناير.



وناقش المجلس مقترحًا لإعفاء طلاب الدراسات العليا بكلية الهندسة من شرط الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي والتي تعتبر شرط أساسي لمنح شهادات الدراسات العليا دبلوم، ماجستير، دكتوراه بجامعة الفيوم.

