وزيرة الصحة تناقش مع شركات الغازات الصناعية توفير مخزون استراتيجي من "الغازات الطبية" بالمستشفيات

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء اليوم الأحد، مع عدد من كبرى شركات الغازات الصناعية، لمناقشة سبل التعاون لتوفير مخزون استراتيجي من الغازات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد حسانين، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، وممثلين عن شركات الغازات الصناعية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة توفير مخزون استراتيجي من "الأكسجين الطبي" في المستشفيات خاصة مع ارتفاع معدل الاستهلاك في ظل مواجهة جائحة فيروس "كورونا المستجد"، فضلًا عن تغطية كافة احتياجات هيئة الإسعاف المصرية بالأكسجين اللازم لتقديم الإسعافات الأولية للمرضى، وكذلك تزويد أقسام المستشفيات المختلفة مثل غرف العمليات، والعناية المركزة، وغرف المرضى، وغيرها بالغازات الطبية اللازمة بشكل مستمر في إطار الحرص على صحة المرضى.

وتابع أن الوزيرة وجهت بعقد "ويبينار علمي" للأطقم الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية للتدريب على كيفية التعامل مع أجهزة الغازات الطبية وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في هذا المجال، في إطار حرص الوزارة على التدريب المستمر للأطقم الطبية لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما وجهت بالتقييم المستمر لشبكات الغازات بجميع المستشفيات خاصة مستشفيات (العزل، الصدر، الحميات)، ورفع كفاءتها وتطويرها بما يلزم بالتعاون مع الشركات المختصة.

وأشار إلى أن الوزيرة أكدت حرصها على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي مع وزارة الصحة والسكان في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما أكدت على تذليل كافة التحديات لدعم الشركات المنتجة للغازات الطبية لزيادة قدرتها الإنتاجية بما يخدم تلبية احتياجات القطاع الصحي خاصة في ظل الظروف الراهنة.

ومن جانبهم، أكد ممثلو الشركات - خلال الاجتماع- على تسخير كافة الإمكانيات لدعم القطاع الصحي من خلال زيادة ضخ الغازات الطبية بالمستشفيات خاصة "الأكسجين الطبي"، موجهين الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لجهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصها على توفير جميع الإمكانيات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، وكذلك حرصها على تذليل التحديات التي تواجههم والعمل على حلها.

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