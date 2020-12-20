زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن تطوير مهنة النحاله

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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، قامت إدارة الارشاد الزراعى بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة بعقد ندوة إرشادية عن تطوير مهنة النحالة وتوعية النحالين للاسلوب الأفضل لمكافحة امراض وافات نحل العسل بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية بمشاركة عدد 65 نحال بحضور مهندسي الإرشاد والإنتاج الحيوانى حاضر الندوة الدكتور حمدي متولى منصور رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات، والدكتورة رشا عادل حسن، باحث بمعهد بحوث وقاية النباتات والدكتور أيمن محمد، باحث بمعهد بحوث وقاية النباتات.



تناولت الندوة عن الحفاظ على أدوات النحاله من حيث التطهير والتعقيم، وايضا اختيار الطوائف ذات الاصل الوراثي الجيد الاختيار الملكات في الموسم القادم وكذلك العمل على تقليل استخدام العلامات الكيماوية لتاثيرها على إنتاج العسل.



أشار وكيل الوزارة انه سيتم عمل مركز لتعليم النحاله وبيع أدوات المناحل والطرود بمقر مديرية الزراعه بالفيوم.

