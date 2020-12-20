أحمد موسى: بدء تطعيم لقاح كورونا فى مصر الأسبوع المقبل (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في 4 دول أوروبية، مشيرا إلى أنها أضحت حديث العالم اليوم.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هانك مخاوف في أوروبا من زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت بريطانيا اليوم قرابة 36 ألف إصابة جديدة.

وأضاف: أن بعض الدول الأوروبية أوقفت الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن تطعيم لقاح كورونا يبدأ في مصر من الأسبوع المقبل.

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