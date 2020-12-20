صحة الدقهلية: خروج 7 متعافين من فيروس كورونا بمستشفى حميات المنصورة ومستشفى تمى الأمديد

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صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم بخروج 7 متعافين من فيروس كورونا المستجد

3 متعافين من مستشفى حميات المنصورة و4 متعافين من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد وذلك بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة.



وقدم وكيل الصحة الشكر لكل الأطقم الطبيه بصحة الدقهلية المتناوبه على الخدمه بمستشفى حميات المنصورة ومستشفى تمى الأمديد مشيدا بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.



وناشد وكيل الصحة المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في الاماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.



