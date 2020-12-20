مانشستر يونايتد يخطط لعودة نجمه من ليستر سيتي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد يراقب وضع جوني إيفانز نجم الدفاع ليستر سيتي الإنجليزي وفي حال لم يجدد تعاقده حتى بداية العام الجديد فإن إدارة الشياطين الحمر تفكر في التحرك لإعادته من جديد إلى قلعة أولد ترافورد.


وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع قلب دفاع في الجهة اليسرى ولكنه لا يملك سوى 20 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها في شهر يناير المقبل بعيدًا عن الأموال التي من الممكن أن يحصل عليها في حالة بيعه لأحد اللاعبين.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إيفانز البالغ من العمر 32 عامًا يخوض عامه الأخير في عقده الحالي مع ثعالب ليستر وعلى الرغم من تصريحاته برغبته في الاستمرار إلا أنه لم يجدد تعاقده بعد ليظهر اسمه على رادار مانشستر يونايتد.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إيفانز رحل عن صفوف مانشستر يونايتد في عام 2015 وانضم إلى وست بروميتش لينتقل بعدها إلى ليستر سيتي منذ عامين وسبق له أن خاض 131 مباراة في الدوري الإنجليزي بقميص الشياطين الحمر.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

عبد الحليم علي يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار باتشيكو بشأن رحيل مصطفى محمد والتجديد لساسي

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يحدد أولى صفقاته القادمة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ يوم

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو لا يُمانع من رحيل مدافع الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

والتر بواليا علي رادار الزمالك

منذ 33 دقيقة

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ حوالي 3 ساعات

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ ساعتين

بعد تألقه.. الاتحاد يحسم موقفه من عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ ساعة

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ 35 دقيقة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:14 م

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

11:59 ص

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

05:30 م

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

06:30 م

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز