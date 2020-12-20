والتر بواليا علي رادار الزمالك

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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أصبح مهاجم فريق الجونة والتر بواليا علي رادار الزمالك، من اجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليكون بديلًا للدولي مصطفى محمد.

ويريد الزمالك تدعيم خط الهجوم تحسبًا لرحيل مصطفى محمد في الميركاتو الشتوي المقبل، او في الصيف القادم، خاصة في ظل تلقيه عروض تركية في الفترة الأخيرة.

وعرضت لجنة الكرة بالقلعة البيضاء علي المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، المهاجم الزامبى لاعب الجونة من أجل تدعيم الفريق، بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفني بالبحث عن مهاجم.

يذكر ان المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا، ضمن اهتمامات الأهلي، بعد تألقه مع الجونة في الدوري الموسم الماضي وتسجيله 12 هدفًا، بجانب انه أحرز هدفين في أول أسبوعين في الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

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