خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

نفى صلاح غالي والد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رحيل نجله للدوري الأسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال صلاح خلال تصريحاته لموقع "الفجر الرياضي"، أن ماتردد حول رحيل محمد لقطبي الكرة الإسبانية في الميركاتو القادم غير صحيح.

وأضاف، أن هذه الشائعات ليست جديدة على صلاح، بل بعد أول موسم ارتدى فيه اللاعب زي الأحمر ليفربول ومن مختلف أندية الدوريات الخمس الكبرى في العالم.

وأكد، أن نجله سعيد في ليفربول ويسعى لتحطيم العديد من الأرقام القياسية في الفترة المقبلة، وتربطه علاقة جيدة بالألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه.