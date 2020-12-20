نسرين أمين تروج لأحدث أعمالها الفنية بعنوان "العمارة"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روجت الفنانة نسرين أمين لأحدث أعمالها الفنية والتي تحمل اسم "العمارة".

ونشرت نسرين البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلقت قائله :" العمارة على شاهد VIP الحلقة 6 ، سكيتش تنافس حوامل ، يارب يعجبكم".

يشكل هذا العمل الكوميدي تجربة جديدة ومختلفة عن الأعمال السائدة، إذ يتضمن سلسلة اسكتشات نقدية ساخرة وطريفة، تدور أحداثها بين جدران أحد المباني في القاهرة. ويشدد صنّاع العمل أن الهدف الأول والأهم من "العمارة"، هو رسم الضحكة على وجوه المشاهدين مع توجيه رسائل اجتماعية هادفة بطريقة كوميدية مبتكرة تحاكي القلب والعقل.

ويضم مجموعة من الممثلين الشباب ويطل في العمل كضيوف شرف كوكبة من النجوم منهم حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، شيماء سيف، محمد سلام، نسرين أمين، محمد عبد الرحمن، ميرنا جميل، محمد ثروت، خالد منصور، سلوى خطاب، شريف دسوقي وآخرين.

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