مدير آثار الكرنك يكشف تفاصيل ظاهرة "التحول الشتوي" (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، تفاصيل ظاهرة التحول الشتوي التي تكشف عن تعامد الشمس على معبد قصر قارون والكرنك يوم 21 ديسمبر من كل عام.

وقال "الصغير" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن وزارة السياحة والآثار سعت من أجل إخراج هذا الحدث والفعالية في أبهى صورة لتوصيل رسالة تبين مدى عظمة الحضارة المصرية القديمة في مجالي الفلك والهندسة.

وأشار إلى أن الاحتفالية ستبدأ في السادسة صباحًا وحتى السابعة بتواجد الكثير من قيادات وزارة السياحة والآثار ومسؤولي محافظة الأقصر.

وتوقع أن يكون هناك أعداد كبيرة من المصريين والأجانب لمتابعة هذه الظاهرة في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه سيكون هناك تعقيم للزائرين وقياس لدرجات الحرارة تحسبا لأي ظروف طارئة.

وأكد أن المصري القديم دائما ما كان يضع في حساباته الكثير من الاشتراطات خاصة اختياره لبقعة الأرض والاتجاهات التي يقيم عليها معابده ويقوم بربطها بالفلك سواء بشروق الشمس أو ظهور بعض النجوم.

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