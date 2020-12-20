نائب محافظ القاهرة: تسكين 963 أسرة من عزبة الهجانة العشوائية بمناطق آمنة

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أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من تسكين 963 أسرة من عزبة الهجانة مقيمين أسفل خطوط الضغط العالى وإزالة 438 منزل مقام بطريقة غير آمنه بالقرب من خطوط الكهرباء الهوائية.





وأوضح "نائب المحافظ" أن هذه المنازل تمثل خطورة على السكان وجاري تحويل خطوط الكهرباء إلى أرضية بمعرفة شركة نقل الكهرباء.



ويذكر أنه سيتم إنشاء محور مرورى يربط بين محور الشهيد والطريق الدائرى مروراً بعزبة الهجانة.

