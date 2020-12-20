ننشر المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين لانتخابات الفرعيات للمحامين

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، المشكلة من رجائي عطية نقيب المحامين، وبرئاسة مجدي سخي وكيل المجلس، عن المستندات المطلوبة تقديمها من المرشحين على مقاعد (النقيب والعضوية والشباب) لانتخابات المجالس الفرعية لنقابة المحامين.



وجاءت الأوراق المطلوبة كما يلي:

1- طلب الترشح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.

2- صورة كارنية 2020 لطالب الترشح.

3- صورة بطاقة الرقم القومي.

4- شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان.

5- شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب من النقابة العامة.

6- شهادة بسداد رسوم الاشتراك.

7- الكشف الطبي من إحدى المستشفيات الحكومية يشمل (نفسية وعصبية – سموم).



ويحصل المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.



ويشار إلى أن تلقي طلبات الترشح بمقر النقابة العامة يبدأ من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءا، وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل، بينما تجرى الانتخابات على مرحلتين، يومي 6 و8 فبراير المقبل، وتجرى جولة الإعادة يومي 13 و15 فبراير المقبل.



بينما تجرى الانتخابات على مرحلتين، يومي 6 و8 فبراير المقبل، وتجرى جولة الإعادة يومي 13 و15 فبراير المقبل.



يشار أن مجلس نقابة المحامين اتخذ قرارا بجلسة 28 نوفمبر الماضي بفتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات يوم 26 ديسمبر الجاري.