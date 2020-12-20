وفاة معلم إثر إصابة بكورونا ببنها

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت قرية مرصفا مركز بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لمعلم بمدرسة مشتهر الصناعية الفنية بنات يدعى جمال سعد وهيدي، وذلك متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومن جهتهم نعى زملائه عبر حسابهم على موقع التواصل الإجتماعي، "فيس بوك"، وفاة زميلهم جمال سعد وهيدي، داعيين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرة الفقيد والمدرسة الصبر والسلوان.

كما عم الحزن على أبناء قريته مرصفا وتلاميذه وعائلته، داعيين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرة الفقيد الصبر والسلوان.

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