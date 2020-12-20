وزير المالية: اقتصاد مصر لديه حصانة.. و"ده مش كلام إنشاء"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تنفذ مشروعات ضخمة على مستوى مختلف المجالات، والهدف هو حل المشكلات حتى وإن كان الأمر مكلف، موضحا أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة ساهمت في توفير 5 مليون فرصة عمل.

وأشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 7.3% بفل تنفيذ المشروعات القومية، وكلما توسعنا في المشروعات كلما زادت فرص العمل، معلقا: "وهذا معناه بيوت مفتوحة وأسر عايشة".

وأضاف أن الاختبار الحقيقي كان في أزمة الأسواق الناشئة، معقبا: "مصر محستش بحاجة"، مؤكدا أن الاقتصاد المصري لديه نحو من الحصانة وقادر على امتصاص الصدمات، معلقا: "الكلام ده مش إنشاء، ده كلام حقيقي".

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