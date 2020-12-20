بعد تألقه.. الاتحاد يحسم موقفه من عودة رزاق سيسيه للزمالك

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن صعوبة عودة رزاق سيسيه لاعب نادي الزمالك والمعار للاتحاد السكندري، خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود بند فى عقده يسمح للأبيض باستعادته فى منتصف الموسم.

 

ويعد رزاق سيسيه أحد أبرز الأجانب الموجودين في الدوري المصري خلال الفترة الحالية، ويمتلك مستوى ثابتة خلال المواسم الماضية.

 

وفي سياق متصل، طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق، ضرورة العودة لتركيزه مرة أخرى وعدم الانشغال بعروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرًا.

 

وأكد زيزو لباتشيكو أنه يضع كامل تركيزه مع الفريق، ولا يشغل باله بعروض الاحتراف، ويصب كل تركيزه في بطولة الدوري المصري وكذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وافتتح الزمالك مشواره في الموسم الحالي من الدوري المصري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شيء، والتعادل في الجولة الثانية أمام نادي بيراميدز بهدف لكل منهما.

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