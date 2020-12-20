بعد تألقه.. الاتحاد يحسم موقفه من عودة رزاق سيسيه للزمالك
كشفت تقارير صحفية،
عن صعوبة عودة رزاق سيسيه لاعب نادي الزمالك والمعار للاتحاد السكندري، خلال الفترة
المقبلة، في ظل عدم وجود بند فى عقده يسمح للأبيض باستعادته فى منتصف الموسم.
ويعد رزاق سيسيه
أحد أبرز الأجانب الموجودين في الدوري المصري خلال الفترة الحالية، ويمتلك مستوى
ثابتة خلال المواسم الماضية.
وفي سياق متصل،
طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،
من أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق، ضرورة العودة لتركيزه مرة أخرى وعدم الانشغال
بعروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرًا.
وأكد زيزو لباتشيكو
أنه يضع كامل تركيزه مع الفريق، ولا يشغل باله بعروض الاحتراف، ويصب كل تركيزه في
بطولة الدوري المصري وكذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وافتتح الزمالك
مشواره في الموسم الحالي من الدوري المصري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل
لا شيء، والتعادل في الجولة الثانية أمام نادي بيراميدز بهدف لكل منهما.