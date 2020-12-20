ضبط 2000 عبوة بويات منتهية الصلاحية بالأقصر (صور)

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم الأحد، حملة مكبرة، في اطار تشديد الرقابة على الأسواق ومخازن البويات ومواد البناء والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة.



وأسفرت الحملة التي قادها جبريل بكرى مديرعام التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وأيمن رمضان المفتشين بالمديرية، وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط، ٢٠٠٠ عبوة بويات وألوان وصبغات باجمالى وزن طن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام وتحرر محضر ١٣٤٨٧ جنح ضد ا م ا، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.



وفي سياق متصل، شنت مديرية التموين حملة موسعة شملت المرور على جميع الأنشطة التموينية وتم تحرير العديد من القضايا من أبرزها ضبط صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرضه للبيع عدد 20 كرتونة "مش" بكل كرتونة عدد 18 علبة زنة الواحدة 500 جرام بإجمالي وزن 180 كيلو جرام، وعدد 8 علبة طحينة زنة 5 كيلو جرام منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 40 كيلو جرام، وعدد10 جردل مش منتهى الصلاحيه زنة الجردل 15 كيلو بإجمالي وزن 150 كيلو جرام، وعدد 2 برميل سلطة جبنه زنة البرميل 40 كيلو منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 80 كيلو جرام، وبلغ إجمالي أوزان المضبوطات نصف طن تقريبًا.



جدير بالذكر أن المتهم كان يقوم بوضع استيكرات جديدة على المنتجات المنتهية الصلاحية وإعادة طرحها بالأسواق، وتم التحفظ على عدد 600 استيكر وذلك بناحية بندر الأقصر، وتم عمل المحضر القضائي اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

