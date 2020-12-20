ضبط 2000 عبوة بويات منتهية الصلاحية بالأقصر (صور)
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:32 م
طاهر الحساني
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم الأحد، حملة مكبرة، في اطار تشديد الرقابة على الأسواق ومخازن البويات ومواد البناء والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة.
وأسفرت الحملة التي قادها جبريل بكرى مديرعام التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وأيمن رمضان المفتشين بالمديرية، وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط، ٢٠٠٠ عبوة بويات وألوان وصبغات باجمالى وزن طن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام وتحرر محضر ١٣٤٨٧ جنح ضد ا م ا، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.
وفي سياق متصل، شنت مديرية التموين حملة موسعة شملت المرور على جميع الأنشطة التموينية وتم تحرير العديد من القضايا من أبرزها ضبط صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرضه للبيع عدد 20 كرتونة "مش" بكل كرتونة عدد 18 علبة زنة الواحدة 500 جرام بإجمالي وزن 180 كيلو جرام، وعدد 8 علبة طحينة زنة 5 كيلو جرام منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 40 كيلو جرام، وعدد10 جردل مش منتهى الصلاحيه زنة الجردل 15 كيلو بإجمالي وزن 150 كيلو جرام، وعدد 2 برميل سلطة جبنه زنة البرميل 40 كيلو منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 80 كيلو جرام، وبلغ إجمالي أوزان المضبوطات نصف طن تقريبًا.
جدير بالذكر أن المتهم كان يقوم بوضع استيكرات جديدة على المنتجات المنتهية الصلاحية وإعادة طرحها بالأسواق، وتم التحفظ على عدد 600 استيكر وذلك بناحية بندر الأقصر، وتم عمل المحضر القضائي اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
وأسفرت الحملة التي قادها جبريل بكرى مديرعام التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وأيمن رمضان المفتشين بالمديرية، وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط، ٢٠٠٠ عبوة بويات وألوان وصبغات باجمالى وزن طن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام وتحرر محضر ١٣٤٨٧ جنح ضد ا م ا، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.
وفي سياق متصل، شنت مديرية التموين حملة موسعة شملت المرور على جميع الأنشطة التموينية وتم تحرير العديد من القضايا من أبرزها ضبط صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرضه للبيع عدد 20 كرتونة "مش" بكل كرتونة عدد 18 علبة زنة الواحدة 500 جرام بإجمالي وزن 180 كيلو جرام، وعدد 8 علبة طحينة زنة 5 كيلو جرام منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 40 كيلو جرام، وعدد10 جردل مش منتهى الصلاحيه زنة الجردل 15 كيلو بإجمالي وزن 150 كيلو جرام، وعدد 2 برميل سلطة جبنه زنة البرميل 40 كيلو منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 80 كيلو جرام، وبلغ إجمالي أوزان المضبوطات نصف طن تقريبًا.
جدير بالذكر أن المتهم كان يقوم بوضع استيكرات جديدة على المنتجات المنتهية الصلاحية وإعادة طرحها بالأسواق، وتم التحفظ على عدد 600 استيكر وذلك بناحية بندر الأقصر، وتم عمل المحضر القضائي اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.