وزير المالية عن وضع مصر قبل الإصلاح الاقتصادي: "مكناش قادرين نشتري دواء فيروس سي"

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر مرت بظروف صعبة جدا قبل اطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمواطن تعرض لمشكلات في الكهرباء، والغاز، وتوفر سلع تموينية، ونقص العملة الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد، ونقص فرص عمل.



وأشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، "الظروف كانت صعبة، ومكناش قادرين نشتري دواء فيروس سي لعدم توفر عملة صعبة"، لافتا إلى أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي كان حتمي، حفاظا على مستقبل البلد.



وأضاف أن اجراءات الإصلاح الاقتصادي كانت صعبة على المواطن والدولة، منوها بأن تطبيق البرنامج منذ 2026 ساهم في تغير الوضع، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي، والذي ساعد الدولة على توفير كل احتياجات المواطن.

