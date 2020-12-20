سعر خرافي ومواصفات رائعة.. تسريبات هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
Advertisements
سعر خرافي ومواصفات رائعة.. تسريبات هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra

كشفت التسريبات الجديدة عن أسعار هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra والذي سوف تقوم الشركة بإطلاقه رسمياً من 14 يناير القادم 2021، ومن لمتوقع أن تنافس شركة سامسونج العديد من الشركات وخاصة هاتفiPhone 12 Pro Max، وذلك من أجل تحقيق مبيعات قوية وهائلة خلال الفترة القادمة، ولاسيما أن هواتف أيفون 12 قد سيطرت على السوق بعد إطلاقها خلال الفترة الأخيرة.

هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra

ومن جانبه كشف موقع XDA Developers، أن هاتف هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra سوف يتم إطلاقه بثلاث نسخ منها 128 و256و512 جيجا بايت، وسيتم طرحه في السوق بسعر 1400 يورو، وهو ما يعادل 26.927 جنيهاً مصري وذلك لأقل نسخة الـ128 في اصداراته.

هاتف Galaxy S21 Plus فسيبدأ سعره من 1050 يورو أى حوالى 195 . 20 ألف جنيه مصري.
هاتف Galaxy S21 وهو الأرخص فى المجموعة فسيبدأ سعره من 849 يورو أى حوالى 330 . 16 ألف جنيه مصري.

أهم مميزات هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra

شاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة.
معدل تحديث الشاشة 144 هرتز.
يدعم تسجيل الفيديو بمعدل 240 إطارًا في الثانية، سجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وتسجيل فيديوهات بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية
كاميرا لهاتف بمستشعرات من نوع telephoto تستخدم زووم 3x و 10x مع خاصية التثبيت البصري.


كاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل، وبمستشعر HM1.
كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.
بطارية 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، ويكون بواقع 30 دقيقة.
معالج Exynos 2100.
نظام تشغيل أندرويد 11.
واجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0.

سعر خرافي ومواصفات رائعة.. تسريبات هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواصفات s21 ultra سامسونج جالكسي Samsung S21 ultra

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 5 ساعات

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الحليم علي يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار باتشيكو بشأن رحيل مصطفى محمد والتجديد لساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

باتشيكو لا يُمانع من رحيل مدافع الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

تشيلسي يحسم موقفه من التخلي عن نجمه

منذ 43 دقيقة

ليفربول يحدد أولى صفقاته القادمة

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقرر تشكيل لجنة لإعداد مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية

منذ ساعة الا ربع

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بعد الكشف عن Galaxy A7 الجديد.. تعرف على أبرز مواصفاته

سامسونج تستعد لإطلاق هاتف "Galaxy M30" بأفضل المواصفات

وفقا للتسريبات.. المواصفات الكاملة لكاميرات سلسلة جالاكسي S10

سامسونج تطلق جهازها اللوحي "Galaxy Tab A" بحجم 10.1 إنش.. تعرف على سعره!

Galaxy S20 | كل ما تريد معرفته عن هاتف سامسونج الجديد (مميزاته وعيوبه وسعره)

Galaxy S20 Ultra كل ما تريد معرفته عن هاتف سامسونج الجديد.. مميزات وعيوب والسعر في مصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

05:30 م

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

06:30 م

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز