سعر خرافي ومواصفات رائعة.. تسريبات هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra





كشفت التسريبات الجديدة عن أسعار هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra والذي سوف تقوم الشركة بإطلاقه رسمياً من 14 يناير القادم 2021، ومن لمتوقع أن تنافس شركة سامسونج العديد من الشركات وخاصة هاتفiPhone 12 Pro Max، وذلك من أجل تحقيق مبيعات قوية وهائلة خلال الفترة القادمة، ولاسيما أن هواتف أيفون 12 قد سيطرت على السوق بعد إطلاقها خلال الفترة الأخيرة.





هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra





ومن جانبه كشف موقع XDA Developers، أن هاتف هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra سوف يتم إطلاقه بثلاث نسخ منها 128 و256و512 جيجا بايت، وسيتم طرحه في السوق بسعر 1400 يورو، وهو ما يعادل 26.927 جنيهاً مصري وذلك لأقل نسخة الـ128 في اصداراته.





هاتف Galaxy S21 Plus فسيبدأ سعره من 1050 يورو أى حوالى 195 . 20 ألف جنيه مصري.

هاتف Galaxy S21 وهو الأرخص فى المجموعة فسيبدأ سعره من 849 يورو أى حوالى 330 . 16 ألف جنيه مصري.





أهم مميزات هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra





شاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة.

معدل تحديث الشاشة 144 هرتز.

يدعم تسجيل الفيديو بمعدل 240 إطارًا في الثانية، سجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وتسجيل فيديوهات بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية

كاميرا لهاتف بمستشعرات من نوع telephoto تستخدم زووم 3x و 10x مع خاصية التثبيت البصري.









كاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل، وبمستشعر HM1.

كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.

بطارية 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، ويكون بواقع 30 دقيقة.

معالج Exynos 2100.

نظام تشغيل أندرويد 11.

واجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0.



