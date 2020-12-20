شقيق بيج رامي: البطل تلقى اتصالا للتهنئة بحصوله على بطولة مستر أولمبيا من رئاسة الجمهورية (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:29 م
بيج رامي
بيج رامي
داليا الحسين
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قال محمد السبيعي، شقيق بيج رامي الحاصل على بطولة مستر أولمبيا، إنه شقيقه كان يتواصل معهم بالصوت والصورة بين كل عرض والآخر خلال مشاركته في البطولة ويطلب من والدته الدعاء له.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "الحمد لله الذي توج تعبه بالبطولة".

وأضاف أن شقيقه من بداية احترافه في 2013 وصل له تهنئة من رئاسة الجمهورية أرسلت وفدا لاستقباله في المطار، لافتا إلى أن شقيقه تلقى اتصالا من وزير الشباب للتهنئة بفوزه ببطولة مستر أولمبيا مؤخرًا وكذلك اتصالا آخر من رئاسة الجمهورية للتهنئة أيضا.

وأوضح شقيق بيج رامي الحاصل على بطولة مستر أولمبيا، أن رامي كان مصابا بفيروس كورونا، منذ فترة وهاتفه وزير الشباب للاطمئنان على حالته الصحية.


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