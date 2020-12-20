تنفيذ قرار إنشاء برج كهرباء بالقوة الجبرية جنوب الأقصر (صور)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، بجنوبي الأقصر، بقيادة ابراهيم نصير رئيس الوحدة، اليوم الأحد، قرارًا بالقوة الجبرية، لإنشاء البرج رقم ٧٧ خط اسنا السباعية جهد ٦٦ ك. ف وذلك لاعتراض أحد المواطنين على تنفيذ البرج. 

شارك في التنفيذ كلا من عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، والمهندس سيد فاروق وكيل أول وزارة الكهرباء ورئيس منطقة كهرباء مصر العليا، والمهندس جمال محمود رئيس قطاع الخطوط، والمهندس على عليوى مدير عام مشروعات الخطوط، والمهندس محسن أبو دوح مدير عام خطوط الأقصر، والمهندس أحمد عيسوى مدير ادارة مشروعات خطوط الأقصر، وبالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء عبد المجيد مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب.

يذكر أنه جاري تنفيذ خط الربط ما بين محطة الغريرة ٢٢٠ ك ف ومدينة السباعية وتم تنفيذ ١٤٩ برج من أصل ١٥٠ برج بتكلفة تقديرية ١٠٠ مليون جنيه تقريبا لتعزيز قدرة الكهرباء، إلا انه تم اعتراض تنفيذ البرج رقم ٧٧ وتم اصدار القرار رقم ٢١٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من وزير الكهرباء لتنفيذ القرار وتعويض المالك.
تنفيذ قرار إنشاء برج كهرباء بالقوة الجبرية جنوب الأقصر (صور)
تنفيذ قرار إنشاء برج كهرباء بالقوة الجبرية جنوب الأقصر (صور)
تنفيذ قرار إنشاء برج كهرباء بالقوة الجبرية جنوب الأقصر (صور)
تنفيذ قرار إنشاء برج كهرباء بالقوة الجبرية جنوب الأقصر (صور)
تنفيذ قرار إنشاء برج كهرباء بالقوة الجبرية جنوب الأقصر (صور)
تنفيذ قرار إنشاء برج كهرباء بالقوة الجبرية جنوب الأقصر (صور)
تنفيذ قرار إنشاء برج كهرباء بالقوة الجبرية جنوب الأقصر (صور)
تنفيذ قرار إنشاء برج كهرباء بالقوة الجبرية جنوب الأقصر (صور)

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