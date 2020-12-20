تنفيذ قرار إنشاء برج كهرباء بالقوة الجبرية جنوب الأقصر (صور)
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:28 م
طاهر الحساني
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، بجنوبي الأقصر، بقيادة ابراهيم نصير رئيس الوحدة، اليوم الأحد، قرارًا بالقوة الجبرية، لإنشاء البرج رقم ٧٧ خط اسنا السباعية جهد ٦٦ ك. ف وذلك لاعتراض أحد المواطنين على تنفيذ البرج.
شارك في التنفيذ كلا من عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، والمهندس سيد فاروق وكيل أول وزارة الكهرباء ورئيس منطقة كهرباء مصر العليا، والمهندس جمال محمود رئيس قطاع الخطوط، والمهندس على عليوى مدير عام مشروعات الخطوط، والمهندس محسن أبو دوح مدير عام خطوط الأقصر، والمهندس أحمد عيسوى مدير ادارة مشروعات خطوط الأقصر، وبالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء عبد المجيد مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب.
يذكر أنه جاري تنفيذ خط الربط ما بين محطة الغريرة ٢٢٠ ك ف ومدينة السباعية وتم تنفيذ ١٤٩ برج من أصل ١٥٠ برج بتكلفة تقديرية ١٠٠ مليون جنيه تقريبا لتعزيز قدرة الكهرباء، إلا انه تم اعتراض تنفيذ البرج رقم ٧٧ وتم اصدار القرار رقم ٢١٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من وزير الكهرباء لتنفيذ القرار وتعويض المالك.
شارك في التنفيذ كلا من عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، والمهندس سيد فاروق وكيل أول وزارة الكهرباء ورئيس منطقة كهرباء مصر العليا، والمهندس جمال محمود رئيس قطاع الخطوط، والمهندس على عليوى مدير عام مشروعات الخطوط، والمهندس محسن أبو دوح مدير عام خطوط الأقصر، والمهندس أحمد عيسوى مدير ادارة مشروعات خطوط الأقصر، وبالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء عبد المجيد مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب.
يذكر أنه جاري تنفيذ خط الربط ما بين محطة الغريرة ٢٢٠ ك ف ومدينة السباعية وتم تنفيذ ١٤٩ برج من أصل ١٥٠ برج بتكلفة تقديرية ١٠٠ مليون جنيه تقريبا لتعزيز قدرة الكهرباء، إلا انه تم اعتراض تنفيذ البرج رقم ٧٧ وتم اصدار القرار رقم ٢١٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من وزير الكهرباء لتنفيذ القرار وتعويض المالك.