أحمد داش يحتفل بتكريمه من دير جيست كأفضل ممثل صاعد عن مسلسل"البرنس"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفل الفنان الشاب أحمد داش بتكريمه كأفضل ممثل صاعد من دير جيست عن تألقه في مسلسل "البرنس".

ونشر داش صورة له بالجائزة أثناء الحفل ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق داش على الصورة وكتب : من حفل توزيع جوائز دير جيست .. شكراً لكل الناس اللس صوتتلي.

والجدير ذكره أن أحمد داش انضم رسميًا لأبطال مسلسل الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

ويجسد داش ضمن أحداث العمل دور ابن الفنان هادى الجيار في المسلسل، والذى تدور أحداثه عن قصة جديدة لأبطال مصر.

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