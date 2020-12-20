عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتشرت شائعات عبر الساعات القليلة الماضية، حول عزل المطربة أنغام نفسها وذلك عقب إصابة مديرة أعمالها راندا رياض بفيروس كورونا.



ولم تكشف النجمة أنغام عن إصابتها حتى الآن، وكانت قد أعلنت مديرة أعمالها راندا رياض وزوجة الفنان محمد الشرنوبي بإصابتها بكورونا وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "رياض" قائله: "نتيجة تحليل طلع كورونا إيجابى وكان اسبوع صعب بس الحمدلله الاعراض خفت وبقيت احسن".

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