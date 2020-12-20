مدحت قريطم: سداد رسوم الملصق الإلكترونى أونلاين والتسجيل عبر موقع الداخلية (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إن تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات مشروع قومي يهدق لتحجيم سرقة السيارات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك موقع لوزارة الداخلية خاص بالمرور يسجل المواطن من خلاله بياناته من أجل الحصول على الملصق الإلكتروني ويدفع الرسوم أونلاين وسوف يستقبل رسالة بها رقم ويذهب به للمرور ليجد انتهاء إجراءات رخصة السيارة الخاصة به.

وأضاف: أن المواطن عليه الذهاب لوحدة المرور التابع لها لاستبدال الرخصة القديمة حتى لو لم تنتهي والحصول على الرخصة الجديدة المدون عليها «م. ق» والتي تعني تركيب الملصق الإلكتروني.

وعن مد موعد تركيب الملصق الإلكتروني، أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، أنه يتم إبلاغ وزير الداخلية بالأعداد التي ركبت الملصق الإلكتروني وبناء عليها يتخذ قرار المد من عدمه.

ولفت اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إلى أنه في حال عدم تركيب الملصق الإلكتروني سوف يتم تعليق الخدمات الإلكترونية للمواطن صاحب السيارة في وزارة الداخلية، ويتم سحب الرخصة إداريًا.

أخبار تهمك

الأهلي يقرر تشكيل لجنة لإعداد مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عبد الحليم علي يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار باتشيكو بشأن رحيل مصطفى محمد والتجديد لساسي

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ يوم

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

ليفربول يحدد أولى صفقاته القادمة

منذ أقل من ساعتين

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

تشيلسي يحسم موقفه من التخلي عن نجمه

منذ 43 دقيقة

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

باتشيكو لا يُمانع من رحيل مدافع الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

05:30 م

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

06:30 م

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز