مدحت قريطم: سداد رسوم الملصق الإلكترونى أونلاين والتسجيل عبر موقع الداخلية (فيديو)

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قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إن تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات مشروع قومي يهدق لتحجيم سرقة السيارات.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك موقع لوزارة الداخلية خاص بالمرور يسجل المواطن من خلاله بياناته من أجل الحصول على الملصق الإلكتروني ويدفع الرسوم أونلاين وسوف يستقبل رسالة بها رقم ويذهب به للمرور ليجد انتهاء إجراءات رخصة السيارة الخاصة به.



وأضاف: أن المواطن عليه الذهاب لوحدة المرور التابع لها لاستبدال الرخصة القديمة حتى لو لم تنتهي والحصول على الرخصة الجديدة المدون عليها «م. ق» والتي تعني تركيب الملصق الإلكتروني.



وعن مد موعد تركيب الملصق الإلكتروني، أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، أنه يتم إبلاغ وزير الداخلية بالأعداد التي ركبت الملصق الإلكتروني وبناء عليها يتخذ قرار المد من عدمه.



ولفت اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إلى أنه في حال عدم تركيب الملصق الإلكتروني سوف يتم تعليق الخدمات الإلكترونية للمواطن صاحب السيارة في وزارة الداخلية، ويتم سحب الرخصة إداريًا.

