أشرف عبدالباقي يهنئ ممدوح السباعي بعد حصوله على لقب "مستر أولمبيا"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرص الفنان أشرف عبدالباقي على تهنئة البطل المصري رامي السباعي المعروف بـ "بيج رامي" بعد حصوله على لقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر أشرف صورة لممدوح السباعي، وعلق عليها قائلاً :" ألف مبروك للبطل المصري اللي شرفنا".



والجدير ذكره أن الفنان أشرف عبدالباقي للسينما بعد غياب طويل، من خلال فيلم "سقراط ونبيلة" وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته .

أخبار تهمك

عبد الحليم علي يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار باتشيكو بشأن رحيل مصطفى محمد والتجديد لساسي

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يحدد أولى صفقاته القادمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ يوم

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر تشكيل لجنة لإعداد مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تشيلسي يحسم موقفه من التخلي عن نجمه

منذ ساعة الا ربع

باتشيكو لا يُمانع من رحيل مدافع الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

05:30 م

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

06:30 م

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز