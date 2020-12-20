أشرف عبدالباقي يهنئ ممدوح السباعي بعد حصوله على لقب "مستر أولمبيا"









ونشر أشرف صورة لممدوح السباعي، وعلق عليها قائلاً :" ألف مبروك للبطل المصري اللي شرفنا".









والجدير ذكره أن الفنان أشرف عبدالباقي للسينما بعد غياب طويل، من خلال فيلم "سقراط ونبيلة" وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته .



حرص الفنان أشرف عبدالباقي على تهنئة البطل المصري رامي السباعي المعروف بـ "بيج رامي" بعد حصوله على لقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".