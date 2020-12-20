داعية: الجود أكثر ثوابًا من الكرم لهذا السبب (فيديو)

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قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن الكرم هو العطاء مع المسألة، أما الجود هو العطاء بلا مسألة بحيث ان يقوم الشخص بإعطاء الفقراء دون أن يسأل، لافتَا إلى أن الجواد أو الجود أسم من أسماء الله عز وجل، فالله هو الجواد، لأنه يعطي بلا مسالة، يعطي من أمن ومن لا يؤمن، من يسال ومن لم يسأل.



وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي حازم جلال ببرنامج "المسلمون يتساءلون"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الله هو الجواد في اسمه وصفته، والرسول صلى الله عليه وسلم تعلم من ربه الجود، مشيرًا إلى أن هناك امرأة أعطت الرسول صلى الله عليه وسلم "بردة" أي سُترة، فلبسها النبي، فجاء صحابي وقال يا رسول الله:"اكسينها" أي اعطها لي يا رسول الله، ورغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة إليها بسبب شدة البرد، قام بخلع البردة واعطاها للصحابي، وهذا دليل على كرم وجود الرسول صلى الله عليه وسلم.



ولفت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء، لكي يأخذ بأيدينا من الظلمات إلى النور من الجهالة إلى العالم من الظلام إلى ضياء النور الذي أنزله رب العباد على الأرض.

