داعية: الخلاف بين سيدنا الحسين ومعاوية كان سياسيًا وليس عقائديًا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن الخلاف الذي حدث بين الحسين بن علي، وسيدنا معاوية بن سيفيان كان سياسي وليس عقائدي، وعندما أشتد على الحسين الحال بسبب هذا الخلاف، قال له خادمه هل أرسلت لسيدنا عبيد الله بن عباس، فأني قد سمعت أنه قد جائه الف ألف دينار، فقال الحسين أخشى ان أثقل عليه.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي حازم جلال ببرنامج "المسلمون يتساءلون"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الحسين عندما أشتد عليه الخلاف أكثر، أرسل إلى سيدنا عبد الله بن عباس طلبًا للمساعدة، فقام سيدنا العبيد بالبكاء، ونادى على خادمه الأول، وطالبه بقسمه الأموال والإبل والخيول والجواري والعبيد نصفين، وإرسال نصف منهما إلى سيدنا الحسين، فإن لم يقبل هذا النصف، فتعالى وأحمل النسف الآخر أليه، وعندما وصلى سيدنا الحسين هذا المال بكى بسبب احتياجه، وبسبب اثقاله على سيدنا عبيد الله بن عباس.

ولفت إلى أن سيدنا الحسين عندما جاء إليه المال، قام بإخراج في نفس اليوم 7 من الخدم، كل خادم يحمل معه 100 الف من المال الذي جاء إليه للفقراء والمساكين، لأنه تعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الجود والكرم. 

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