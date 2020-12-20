محافظ القاهرة يتفقد العقار المائل بحي مصر القديمة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، العقار المائل بشارع خليل عويس المتفرع من شارع جامع عمرو بن العاص (حسن الأنور) بحى مصر القديمة.

حيث تلقت غرفة عمليات حى مصر القديمة بلاغا بوجود ميل فى العقار رقم ٢٤ بشارع جامع عمرو بن العاص
ووجهه محافظ القاهرة على الفور الاجهزة التنفيذية باخلاء العقار احترازياً من السكان دون المنقولات حفاظا على سلامة المواطنين.

وانتقل محافظ القاهرة الى محل العقار واطمان سيادته على المواطنين.

ووجهه محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، لبيان الحالة الإنشائية للعقار كما كلف المحافظ بسرعة فحص العقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسى وعدم تأثرها.

يذكر ان العقار المذكور يتكون من أرضى و 10 أدوار متكررة ويقطن به 8 أسر تم نقلهم لدى ذويهم خشية أن يمثل الميل خطر على حياتهم وتم غلق العقار وتشميعه وإتخاذ إجراءات تأمينه.

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