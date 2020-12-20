عبدالرحمن طارق: تعاقدت على تقديم برنامج في الملعب

تعاقد الاعلامي والناقد الرياضي عبدالرحمن طارق على تقديم برنامج رياضي جديد سيعرض على احدى القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة.





وقال عبدالرحمن في تصريحات خاصة الى ان هذه الخطوة ستضيف لمشواره الاعلامي الذي بدء منذ ٢٠١٥ في عالم الصحافة والتلفزيون.





ومن المقرر ان يعلن عبدالرحمن طارق عن اسم القناة الفضائية خلال الساعات القليلة بعد الانتهاء من الرتوش الاخيرة.





واستقر عبدالرحمن على اسم البرنامج "في الملعب" مع عبدالرحمن طارق وسيناقش جميع القضايا الرياضية على الساحة.





الجدير بالذكر أن عبدالرحمن طارق من مواليد ٢٠ فبراير عام ١٩٩٨ وعمل في العديد من المواقع الرياضية ابرزها البوابة نيوز و يلاكورة و الفجر الرياضي.