ياسمين صبري تتألق بالأحمر في أحدث ظهور لها









يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وهبة مجدي ونهال عنبر وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الفنية.

شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها علىموقع الصوور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "صبري" في اصلورة بفستان أحمر متألق أبهرت به الجميع.