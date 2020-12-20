محمد إمام مهنئاً بيج رامي: "ألف مبروك للبطل المصري"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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هنّأ الفنان محمد إمام بيج رامي، بعد حصوله على لقب مستر أولمبيا، وذلك صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث نشر محمد إمام صورة لـ بج رامى،وعلّق على الصورة قائلًا: "ألف مبروك للبطل المصري بيج رامي الفوز بلقب مستر أولمبيا".



وفاز البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.



وتوّج رامي بلقب مستر أولمبيا والميدالية الذهبية وشيك بمبلغ 400 ألف دولار أي ما يعادل حوالي 6.5 مليون جنيه.



وكتب "بيج رامي" عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" "هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم أنتم أحبائي، شكرًا لكم جميعًا من القلب على كل هذا الدعم، الحمد لله دائمًا وأبدًا، ربنا مضيعش تعبنا الحمد لله، مبروك للعرب، ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي".



وجاء بيج رامي في المركز الأول بمكافأة 400 ألف دولار، وفي المركز الثاني براندون كاري والذي حصل على 150 ألف دولار، وفي المركز الثالث فيل هيث وسيحصل على 45 ألف دولار، ثم في المركز الرابع هادي شوبان وسيحصل على 45 ألف دولار، وفي المركز الخامس ويليام بوناك وسيحصل على 40 ألف دولار.

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