الأهلي يقرر تشكيل لجنة لإعداد مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تشكيل لجنة لإعداد مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية.









ومن المنتظر أن يجتمع الخطيب بأعضاء اللجنة خلال الأيام القادمة والتي تضم كلا من، خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، ولجنة التخطيط بالكامل وجمال جبر مدير المركز الإعلامي وعدد من المسئولين بالإدارة المالية للنادي.









وحسم الأهلي تأهله إلى كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مطلع فبراير المقبل، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال أفريقيا.









وتوجهت بعثة الأهلي ظهر اليوم إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.