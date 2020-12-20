على طريقة شورت وفانلة وكاب.. أحمد عيد يهنئ بيج رامي بلقب مستر أولمبيا









ونشر عيد صورة له من كواليس فيلم "شورت وفانلة وكاب"، شبيهة لصورة "بيج رامي"، وعلق عليها بطريقة مداعبة قائلًا: "ألف مبروك لبطلنا بيج رامي الفوز بلقب مستر اولمبيا 2020، أخوك بيج عيد".









وكان البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" قد فاز بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.









وتوج رامي بلقب مستر أولمبيا والميدالية الذهبية وشيك بمبلغ 400 ألف دولار.









وجاء بيج رامي في المركز الأول بمكافأة 400 ألف دولار، وفي المركز الثاني براندون كاري والذي حصل على 150 ألف دولار، وفي المركز الثالث فيل هيث وحصل على 45 ألف دولار، ثم في المركز الرابع هادي شوبان حصل على 45 ألف دولار، وفي المركز الخامس ويليام بوناك وسيحصل على 40 ألف دولار.



هنأ الفنان أحمد عيد، البطل ممدوح السبيعي المعروف بـ"بيج رامي Big Ramy" على فوزه بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك".